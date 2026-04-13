Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Индивидуальные
    • 13 апреля, 2026
    • 10:03
    Азербайджанские гимнастки завоевали бронзовые медали в Братиславе

    Азербайджанские аэробные гимнастки завоевали бронзовые медали на международном турнире в столице Словакии - Братиславе.

    Как сообщает Report, трио Лейлы Бежановой, Хадиджи Гулиевой и Арзу Агаевой заняло третье место в соревнованиях.

    Они завоевали бронзовую медаль, набрав 17.333 балла.

    Аэробная гимнастика Бронзовые медали Международный турнир Словакия
    Azərbaycanın aerobika gimnastları Bratislavada bürünc medal qazanıblar

