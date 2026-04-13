Azərbaycanın aerobika gimnastları Bratislavada bürünc medal qazanıblar
Fərdi
- 13 aprel, 2026
- 09:35
Azərbaycanın aerobika gimnastları Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıblar.
"Report" xəbər verir ki, Leyla Bejanova, Xədicə Quliyeva və Arzu Ağayevadan ibarət "üçlük" yarışda üçüncü yeri tutub.
Onlar 17.333 xalla bürünc mükafata yiyələniblər.
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto
Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edibSosial müdafiə
17:22
Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edibDigər ölkələr
17:21
AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadırMaliyyə
17:18
Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblarFərdi
17:11
Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıbMaliyyə
17:10
Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"Komanda
17:07