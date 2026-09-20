Азербайджанские фигуристы выступили на Гран-при в Анкаре

Азербайджанские фигуристы приняли участие в юниорском Гран-при, организованном в столице Турции Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана, на турнире 17–19 сентября страну представили Александр Плющенко, Арина Калугина, а также танцевальная пара на льду в составе Анны О'Брайен и Дрейка Тонга.

В своем дебютном выступлении за Азербайджан Александр Плющенко показал короткую произвольную программу. Набрав 171,65 балла, спортсмен занял 13-е место среди 33 фигуристов.

Арина Калугина набрала 144,25 балла и заняла 17-е место среди 39 спортсменок.

Тандем Анна О"Брайен – Дрейк Тонг набрал 118,76 балла в ритм-танце и произвольном танце, заняв 12-е место среди 20 пар.