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    Азербайджанские фигуристы выступили на Гран-при в Анкаре

    Индивидуальные
    • 20 сентября, 2026
    • 10:43
    Азербайджанские фигуристы выступили на Гран-при в Анкаре

    Азербайджанские фигуристы приняли участие в юниорском Гран-при, организованном в столице Турции Анкаре.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана, на турнире 17–19 сентября страну представили Александр Плющенко, Арина Калугина, а также танцевальная пара на льду в составе Анны О'Брайен и Дрейка Тонга.

    В своем дебютном выступлении за Азербайджан Александр Плющенко показал короткую произвольную программу. Набрав 171,65 балла, спортсмен занял 13-е место среди 33 фигуристов.

    Арина Калугина набрала 144,25 балла и заняла 17-е место среди 39 спортсменок.

    Тандем Анна О"Брайен – Дрейк Тонг набрал 118,76 балла в ритм-танце и произвольном танце, заняв 12-е место среди 20 пар.

    Фигурное катание Федерация зимних видов спорта
    Azərbaycanın fiqurlu konkisürənləri Ankarada Qran-pri yarışında iştirak ediblər

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