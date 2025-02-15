Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали во второй день турнира Большого шлема

Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали во второй день турнира Большого шлема, проходящего в Баку.

Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали во второй день турнира Большого шлема, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, сегодня на татами вышли 11 наших спортсменов в 4 весовых категориях.

Рашид Мамедалиев (73 кг) не смог выйти на финальный поединок с Тацуки Ишихара (Япония) из-за травмы, в связи с чем ограничился серебряной медалью. В этой же весовой категории Вюсал Гяляндарзаде одолел Рьюгу Танаку (Япония) в борьбе за третье место.

Зелим Чкаев (81 кг) одержал победу над Франсуа Готье-Драпо (Канада) в финале и принес первую золотую медаль в копилку азербайджанской сборной. В этой же весовой категории Омер Раджабли проиграл Аскербию Гербекову (Бахрейн) в схватке за бронзу.

Отметим, что в первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты Ахмед Юсифов (60 кг) и Эльшан Асадов (66 кг)завоевали две бронзовые медали.