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Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали во второй день турнира Большого шлема

Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали во второй день турнира Большого шлема Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали во второй день турнира Большого шлема, проходящего в Баку.
Индивидуальные
15 февраля 2025 г. 19:48
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали во второй день турнира Большого шлема

Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали во второй день турнира Большого шлема, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, сегодня на татами вышли 11 наших спортсменов в 4 весовых категориях.

Рашид Мамедалиев (73 кг) не смог выйти на финальный поединок с Тацуки Ишихара (Япония) из-за травмы, в связи с чем ограничился серебряной медалью. В этой же весовой категории Вюсал Гяляндарзаде одолел Рьюгу Танаку (Япония) в борьбе за третье место.

Зелим Чкаев (81 кг) одержал победу над Франсуа Готье-Драпо (Канада) в финале и принес первую золотую медаль в копилку азербайджанской сборной. В этой же весовой категории Омер Раджабли проиграл Аскербию Гербекову (Бахрейн) в схватке за бронзу.

Отметим, что в первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты Ахмед Юсифов (60 кг) и Эльшан Асадов (66 кг)завоевали две бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları "Böyük Dəbilqə" turnirinin ikinci günündə 3 medal qazanıblar

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