О нас

Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей в первый день Кубка Европы

Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей в первый день Кубка Европы Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей в первый день Кубка Европы среди юниоров, проходящего в словацком городе Шаморин.
Индивидуальные
16 февраля 2025 г. 09:26
Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей в первый день Кубка Европы

Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей в первый день Кубка Европы среди юниоров, проходящего в словацком городе Шаморин.

Как сообщает Report, спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

В весовой категории до 50 кг Ибрахим Талыбов стал серебряным призером, а Анар Гулиев занял третье место.

В финале соревнований в категории до 55 кг встретились Мохаммедали Гусиев и Расул Али-заде. Победу одержал Мохаммедали Гусиев, а Расул Али-заде завоевал серебро.

В весе до 60 кг Зейд Аласкеров выиграл все поединки и поднялся на высшую ступень пьедестала.

В категории до 66 кг Али Гумбатов завоевал бронзовую медаль.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 6 medal qazanıblar

Экслюзивные новости

В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi