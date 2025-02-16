Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей в первый день Кубка Европы

Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей в первый день Кубка Европы среди юниоров, проходящего в словацком городе Шаморин.

Азербайджанские дзюдоисты завоевали шесть медалей в первый день Кубка Европы среди юниоров, проходящего в словацком городе Шаморин.

Как сообщает Report, спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

В весовой категории до 50 кг Ибрахим Талыбов стал серебряным призером, а Анар Гулиев занял третье место.

В финале соревнований в категории до 55 кг встретились Мохаммедали Гусиев и Расул Али-заде. Победу одержал Мохаммедали Гусиев, а Расул Али-заде завоевал серебро.

В весе до 60 кг Зейд Аласкеров выиграл все поединки и поднялся на высшую ступень пьедестала.

В категории до 66 кг Али Гумбатов завоевал бронзовую медаль.