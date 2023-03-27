Азербайджанские дзюдоисты завоевали медали на международном турнире в Германии

Юные азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на международном турнире "Мастерс" в Бремене (Германия).

Юные азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на международном турнире "Мастерс" в Бремене (Германия).

Как сообщает Report, сборная заняла первое место в общем зачете по количеству медалей.

Ниджат Ширинов (60 кг) и Гадир Гусейнов (73 кг) завоевали золотые медали, Айдын Рзаев (66 кг) - серебряную, а Али Гаджиев (60 кг) - бронзовую медаль.

Мамедрза Гаджизаде (81 кг) занял пятое место, Аждар Багиров, Ниджат Шихализаде (90 кг), Атабала Нифталиев, Тамерлан Джаббаров (100 кг) и Магомед Магомедзаде (+100 кг) - седьмое место.

Отметим, что азербайджанские спортсмены 27-29 марта примут участие в тренировочных сборах в Бремене.