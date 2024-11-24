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Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали на Кубке Европы в Греции

Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали на Кубке Европы в Греции Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали на Кубке Европы, который проходит в греческом городе Салоники.
Индивидуальные
24 ноября 2024 г. 14:22
Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали на Кубке Европы в Греции

Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали на Кубке Европы, который проходит в греческом городе Салоники.

Как сообщает Report, в первый день турнира наши спортсмены завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В соревнованиях среди юношей Зейд Алескеров (60 кг) стал обладателем золота, Фахри Сахибзаде (66 кг) взял серебро, а Анар Гулиев (50 кг) и Рустам Гасымзаде (55 кг) – бронзу.

Магомедали Хусиев (55 кг), Илькин Гараев (60 кг) и Озган Гулиев (66 кг) заняли пятое место, а Эмиль Гусейнли (55 кг) расположился на седьмой позиции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunda 4 medal qazanıb

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