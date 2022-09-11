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Азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей в Италии

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей в Италии В Риччионе (Италия) завершился Кубок Европы по дзюдо с участием команды Азербайджана.
Индивидуальные
11 сентября 2022 г. 23:30
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей в Италии

В Риччионе (Италия) завершился Кубок Европы по дзюдо с участием команды Азербайджана.

Как передает Report, во второй день соревнований на татами вышли восемь азербайджанских спортсменов.

В весе до 81 кг Саид Моллаи победил Лоренцо Пароди (Италия) и Дамиана Шварновецки (Польша) и Тизи Гамьена (Франция), но в полуфинале уступил Николасу Чиллару (Франция). Моллаи в схватке за бронзу выиграл у Геворга Манукяна (Украина).

Зелим Цкаев уступил Жоао Фернандо (Португалия), а Рустам Оруджев проиграл Геворгу Манукяну (Украина).

Мурад Фатиев (90 кг) прошел Ивайло Иванова (Болгария) и Анри Эгутидзе (Португалия), но в четвертьфинале проиграл Станиславу Гунченко (Украина). В утешительном бою он потерпел поражение от Карела Фубера (Бельгия).

В весе до 100 кг Мамедали Мехтиев выиграл у Андреса Морено (Италия), Бориса Георгиева (Болгария), Александра Иддира (Франция) и Симеона Катарины (Нидерланды), выйдя в финал. В решающей схватке его соперником стал товарищ по сборной Зелим Коцоев. Финал остался за Коцоевым, а Мамедали досталась серебряная медаль.

В категории +100 кг Ушанги Кокаури одолел Мовли Борчашвили (Австрия), но в четвертьфинале проиграл Лоренцо Агро Сильвану (Италия), отправившись в утешительный блок. Здесь он выиграл у Мариуса Физеля (Словакия) и в схватке за бронзу встретится со своим товарищем по команде Джамалом Гамзатхановым. Схватка за бронзу осталась за Кокаури.

По итогам Кубка Европы в активе сборной Азербайджана шесть медалей: золотую медаль завоевал Зелим Коцоев (100 кг), серебро выиграли Ровшан Алиев (60 кг), Орхан Сафаров (66 кг) и Мамедали Мехтиев (100 кг), а бронза на счету Саида Моллаи (81 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları İtaliyada 6 medal qazanıb

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