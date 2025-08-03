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Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы Четыре азербайджанских дзюдоиста поднялись на пьедестал почёта в первый день Кубка Европы среди юниоров, проходящего в Скопье, столице Северной Македонии.
Индивидуальные
3 августа 2025 г. 14:00
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы

Четыре азербайджанских дзюдоиста поднялись на пьедестал почёта в первый день Кубка Европы среди юниоров, проходящего в Скопье, столице Северной Македонии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо, Нихад Мамишов (60 кг) и Эбиль Юсубов (73 кг) стали обладателями золотых медалей.

Фарид Караев (60 кг) завоевал серебро, а Мехти Мусаев (66 кг) - бронзу.

С двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалью сборная Азербайджана заняла второе место в общем командном зачёте.

Отметим, что в турнире принимают участие 226 спортсменов из 26 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın 4 cüdoçusu Avropa Kubokunun ilk yarış günündə fəxri kürsüyə qalxıblar

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