Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы

Четыре азербайджанских дзюдоиста поднялись на пьедестал почёта в первый день Кубка Европы среди юниоров, проходящего в Скопье, столице Северной Македонии.

Четыре азербайджанских дзюдоиста поднялись на пьедестал почёта в первый день Кубка Европы среди юниоров, проходящего в Скопье, столице Северной Македонии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо, Нихад Мамишов (60 кг) и Эбиль Юсубов (73 кг) стали обладателями золотых медалей.

Фарид Караев (60 кг) завоевал серебро, а Мехти Мусаев (66 кг) - бронзу.

С двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалью сборная Азербайджана заняла второе место в общем командном зачёте.

Отметим, что в турнире принимают участие 226 спортсменов из 26 стран.