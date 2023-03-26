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Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема с 2 медалями

Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема с 2 медалями Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема в столице Грузии с 2 медалями.
Индивидуальные
26 марта 2023 г. 15:55
Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема с 2 медалями

Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема в столице Грузии с 2 медалями.

Как сообщает Report, в последний день соревнований на татами вышли два члена национальной команды - Вугар Талыбов и Джамал Гамзатханов.

Выступая в категории до 90 кг, Талыбов остановил борьбу, проиграв на старте Араму Григоряну из Объединенных Арабских Эмиратов.

Джамал Гамзатханов, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, в первой встрече одолел грузина Ираклия Деметрашвили, но в 1/4 финала потерпел поражение от кубинца Эдди Гранде. Однако, поскольку соперник вышел в финал, азербайджанский дзюдоист получил право на участие в утешительных встречах. Гамзатханов, проигравший узбеку Шохрухону Бахтиярову, в итоге занял 7-е место.

Отметим, что медали сборной Азербайджана завоевали Туран Байрамов (60 кг) у мужчин и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) у женщин. Они поднялись на 1-ю и 3-ю ступень пьедестала почета соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Böyük Dəbilqəni 2 medalla başa vurublar

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