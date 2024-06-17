Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы

Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место по количеству медалей на Кубке Европы среди взрослых, проходившем в словенском Подчетртеке.
Как сообщает Report, наша мужская сборная завоевала 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали и заняла первое место.
Во второй день соревнований Магеррам Имамвердиев (81 кг) победил всех своих соперников и поднялся на вершину пьедестала.
Имран Юсифов завоевал золото, Джамал Фейзиев (оба +100 кг) – бронзу.
Руслан Насирли (100 кг) завершил соревнование на 7-м месте.