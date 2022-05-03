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Азербайджанские дзюдоисты вернулись на Родину

Азербайджанские дзюдоисты вернулись на Родину Азербайджанские дзюдоисты, успешно завершившие выступление на чемпионате Европы, вернулись на Родину.
Индивидуальные
3 мая 2022 г. 02:08
Азербайджанские дзюдоисты вернулись на Родину

Азербайджанские дзюдоисты, успешно завершившие выступление на чемпионате Европы, вернулись из Болгарии на Родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали родственники, представители федерации дзюдо Азербайджана, общественности и СМИ.

Отметим, что отечественные дзюдоисты завоевали на первенстве континента 3 награды.

Так, Хидаят Гейдаров победив в весовой категории до 73 кг всех своих соперников, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Еще два атлета - Рустам Оруджев (73 кг) и Мамедали Мехтиев (90 кг) удостоились бронзовых медалей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionatında çıxışını başa vuran Azərbaycan cüdoçuları Vətənə qayıdıb

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