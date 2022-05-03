Азербайджанские дзюдоисты вернулись на Родину

Азербайджанские дзюдоисты, успешно завершившие выступление на чемпионате Европы, вернулись на Родину.

Азербайджанские дзюдоисты, успешно завершившие выступление на чемпионате Европы, вернулись из Болгарии на Родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали родственники, представители федерации дзюдо Азербайджана, общественности и СМИ.

Отметим, что отечественные дзюдоисты завоевали на первенстве континента 3 награды.

Так, Хидаят Гейдаров победив в весовой категории до 73 кг всех своих соперников, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Еще два атлета - Рустам Оруджев (73 кг) и Мамедали Мехтиев (90 кг) удостоились бронзовых медалей.