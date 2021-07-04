Азербайджанские дзюдоисты в Хорватии готовятся к Олимпийским играм

Азербайджанские дзюдоисты, готовящиеся к Олимпийским играм в Токио, принимают участие в международном тренировочном сборе в Хорватии.

Азербайджанские дзюдоисты, готовящиеся к Олимпийским играм в Токио, принимают участие в международном тренировочном сборе в Хорватии.

Как передает Report со ссылкой на Федерации дзюдо Азербайджана, наши мужские и женские сборные проводят учебно-тренировочную подготовку в центре дзюдо города Пореч.

Наряду со сборной Азербайджана в сборах принимают участие более 500 спортсменов из 37 стран: Италия, Франция, Россия, Грузия, Великобритания, Дания, Бельгия, Словения, Испания, Узбекистан, Украина, Казахстан, Германия и др.

Отметим, что соревнования по дзюдо на Олимпийских играх в Токио пройдут с 24 по 31 июля.