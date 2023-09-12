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Азербайджанские дзюдоисты, успешно выступившие на ЧЕ, вернулись на родину

Азербайджанские дзюдоисты, успешно выступившие на ЧЕ, вернулись на родину Азербайджанские дзюдоисты, успешно выступившие на юношеском чемпионате Европы в Гааге, вернулись на родину.
Индивидуальные
12 сентября 2023 г. 03:36
Азербайджанские дзюдоисты, успешно выступившие на ЧЕ, вернулись на родину

Азербайджанские дзюдоисты, успешно выступившие на молодежном чемпионате Европы в Гааге (Нидерланды), вернулись на родину.

Как сообщает Report, спортсменов в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали представители Федерации дзюдо Азербайджана и спортивной общественности, родственники и журналисты.

Отметим, что на первенстве континента наши дзюдоисты завоевали шесть медалей. Так, Низами Имранов (60 кг) стал чемпионом, Айдын Рзаев (66 кг) и Вугар Талыбов (90 кг) заняли второе место, а Айдан Велиева (52 кг), Вусал Галандарзаде (73 кг) и Омар Раджабли (81 кг) довольствовались бронзой.

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