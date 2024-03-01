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Азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали в первый день турнира "Большого шлема"

Азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали в первый день турнира "Большого шлема" Азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали в первый день турнира “Большого шлема” в столице Узбекистана Ташкенте.
Индивидуальные
1 марта 2024 г. 13:11
Азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали в первый день турнира Большого шлема

Азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали в первый день турнира “Большого шлема” в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает Report, 8 членов нашей сборной, которые присоединились к турниру сегодня, не вышли на пьедестал почета.

Кёнуль Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева, Айдан Велиева (обе 52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Назир Талыбов, Ровшан Алиев (оба 60 кг), Ислам Рагимов, Рашид Елкиев (оба 66 кг) прекратили участие в турнире.

Азербайджан на “Большом шлеме” представлен 12 дзюдоистами. Победитель турнира, который завершится 3 марта, получит 1000 рейтинговых очков, занявший второе место - 700, а занявший третье место - 500.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk günündə medal qazana bilməyiblər

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