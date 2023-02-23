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Азербайджанские дзюдоистки примут участие в Открытом Кубке Европы

Азербайджанские дзюдоистки примут участие в Открытом Кубке Европы Шесть азербайджанских дзюдоисток примут участие в Открытом Кубке Европы, стартующем 25 февраля в столице Польши Варшаве.
Индивидуальные
23 февраля 2023 г. 12:59
Азербайджанские дзюдоистки примут участие в Открытом Кубке Европы

Шесть азербайджанских дзюдоисток примут участие в Открытом Кубке Европы, стартующем 25 февраля в столице Польши Варшаве.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, сборная под руководством тренеров Имамверди Мамедова и Вугара Гусейнова выступит в пяти весовых категориях.

Рамиля Алиева выступит в весовой категории 48 кг, Зейнаб Мамедова – 52 кг, Диана Шоранова и Наргиз Гаджиева – 63 кг, Гюнель Гасанли – 70 кг и Айтекин Пашазаде – 78 кг.

Всего в двухдневном соревновании примут участие 463 спортсмена из 44 стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Açıq Avropa turnirində çıxış edəcəklər

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