Азербайджанские дзюдоистки примут участие в Открытом Кубке Европы

Шесть азербайджанских дзюдоисток примут участие в Открытом Кубке Европы, стартующем 25 февраля в столице Польши Варшаве.

Шесть азербайджанских дзюдоисток примут участие в Открытом Кубке Европы, стартующем 25 февраля в столице Польши Варшаве.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, сборная под руководством тренеров Имамверди Мамедова и Вугара Гусейнова выступит в пяти весовых категориях.

Рамиля Алиева выступит в весовой категории 48 кг, Зейнаб Мамедова – 52 кг, Диана Шоранова и Наргиз Гаджиева – 63 кг, Гюнель Гасанли – 70 кг и Айтекин Пашазаде – 78 кг.

Всего в двухдневном соревновании примут участие 463 спортсмена из 44 стран.