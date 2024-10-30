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Азербайджанские борцы, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира, вернулись на родину

Азербайджанские борцы, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира, вернулись на родину Азербайджанские борцы греко-римского стиля, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира в албанской столице Тиране, вернулись на родину.
Индивидуальные
30 октября 2024 г. 21:37
Азербайджанские борцы, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира, вернулись на родину

Азербайджанские борцы греко-римского стиля, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира в албанской столице Тиране, вернулись на родину.

Как передает Report, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева состоялась церемония встречи спортсменов.

В мероприятии приняли участие представители спортивной общественности, СМИ, болельщики, родственники спортсменов.

Отметим, что на чемпионате мира золотые медали завоевали Ульви Ганизаде (72 кг), Нихат Мамедли (63 кг) и Эльдениз Азизли (55 кг). Э.Азизли стал четырехкратным чемпионом мира.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatında qızıl medal alan Azərbaycan güləşçiləri Vətənə qayıdıb

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