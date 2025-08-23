Азербайджанские борцы завоевали еще две медали на чемпионате мира в Болгарии

В болгарском городе Самоков подходит к концу чемпионат мира по борьбе U-20.

Как сообщает Report, на седьмой день соревнований еще двое наших борцов греко-римского стиля поднялись на пьедестал почета.

Туран Дашдемиров (55 кг) в финале уступил иранцу Паяму Балутаки со счетом 3:5 в напряженной борьбе и завоевал серебряную медаль.

Фераим Мустафаев (67 кг) одолел японца Такаку Судзуки со счетом 5:4 и стал бронзовым призером чемпионата мира.

Сеймур Гасымов (72 кг) проиграл "на туше" казахстанцу Юсуфу Ашрапову в утешительном поединке.

Таким образом, количество наших медалей на чемпионате мира достигло восьми. Ранее Айхан Джавадов (60 кг) завоевал золото, Рузанна Мамедова (62 кг) - серебро, а Гюнай Гурбанова (59 кг), Васиф Багиров (57 кг), Нурлан Агазаде (70 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) - бронзовые медали.