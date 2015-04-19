Азербайджанские борцы завоевали 9 медалей в последний день тестового турнира Первых Европейских игр - ФОТО

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ На спортивной арене имени Гейдара Алиева завершился традиционный международный турнир Кубка Федерации борьбы Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе среди подростков и юниоров.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня за победу боролись 148 спортсменов.

В ходе напряжённого соревнования первое место заняли Залимхан Магомедсултанов (50 кг, Россия), Махир Амирасланов (55 кг, Азербайджан), Вургун Алиев (60 кг, Азербайджан), Энес Услу (66 кг, Турция), Мурад Сулейманов (74 кг, Азербайджан), Гаджимурад Магомедсеидов (84 кг, Азербайджан), Гиви Матчарашвили (91 кг, Грузия) и Саид Гамидов (120 кг Азербайджан).

Азербайджанская сборная завоевала 5 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Победителям были вручены медали и дипломы Федерации борьбы Азербайджана, а также денежное вознаграждение.