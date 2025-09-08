Азербайджанские борцы завоевали 8 медалей на Универсиаде

Азербайджанские спортсмены завоевали еще 4 медали в последний день соревнований на Универсиаде тюркоязычных государств, проходящей в кыргызском Чолпон-Ата.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, чемпионами стали Роман Керимов (67 кг) в греко-римской борьбе, Ашраф Аширов (86 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) в вольной борьбе.

Муса Агаев завоевал серебряную медаль в вольной борьбе (65 кг).

Сборная завершила турнир в общей сложности с 8 наградами - 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые.

Днем ранее чемпионом стал Ведат Гасымлы (60 кг), серебро завоевал Али Гулиев (97 кг), а бронзовыми призерами стали Рамик Гейбатов (74 кг) и Джавад Мамедов (77 кг).

По итогам соревнований команда по греко-римской борьбе заняла первое место, а сборная по вольной борьбе - второе.