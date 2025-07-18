О нас

Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей на рейтинговом турнире в Будапеште

Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей на рейтинговом турнире в Будапеште Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей на рейтинговом турнире в Будапеште.
Индивидуальные
18 июля 2025 г. 23:15
Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей на рейтинговом турнире в Будапеште

Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей на рейтинговом турнире в Будапеште.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, в столице Венгрии завершился второй день рейтингового турнира по вольной борьбе.

В весовой категории до 74 кг Туран Байрамов уступил в 1/8 финала американцу Дэвиду Кару со счётом 3:5. Другой представитель Азербайджана в этой категории, Магомед-Башир Ханиев, вышел победителем в первом поединке из-за неявки казахстанца Алибека Абдикасымова, а затем досрочно победил его соотечественника Елдоса Куанышбая – 13:2. В полуфинале Ханиев оказался сильнее представителя Бахрейна Магомедрасула Аслуева – 4:2, но в финале уступил японцу Кота Такахаши со счётом 0:4 и стал серебряным призёром.

Арсений Джиоев (86 кг) без борьбы вышел в четвертьфинал из-за травмы грузина Торнике Самхарадзе. В следующих поединках он одержал победы над словацким борцом Борисом Макоевым (3:0) и турком Османом Гёченом (10:0), обеспечив себе выход в финал. Из-за травмы олимпийский призёр из Беларуси Магомедхабиб Кадимакамеров не смог выйти на ковер, и Джиоев стал чемпионом.

В весе до 92 кг Осман Нурмагомедов выиграл у представителя Бахрейна Магомеда Шарипова (6:1), но в четвертьфинале уступил действующему чемпиону Европы, греку Даурену Куруглиеву – 1:5. Абубакр Абакаров на стадии квалификации проиграл американцу Тренту Хайдли – 2:7, однако, благодаря выходу соперника в финал, получил шанс в утешительном раунде, где уверенно победил венгра Криштиана Аньяла – 11:0. В схватке за бронзу Куруглиев не вышел на ковер из-за травмы, и Абакаров автоматически стал бронзовым призёром.

Напомним, что накануне Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) также завоевали серебряные медали. Сборная Азербайджана с 100 очками заняла третье место в общекомандном зачёте, отстав всего на 5 очков от Грузии и на 2 — от США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri reytinq turnirində 5 medal qazanıb

Экслюзивные новости

Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi