Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей на рейтинговом турнире в Будапеште

Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей на рейтинговом турнире в Будапеште.

Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей на рейтинговом турнире в Будапеште.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, в столице Венгрии завершился второй день рейтингового турнира по вольной борьбе.

В весовой категории до 74 кг Туран Байрамов уступил в 1/8 финала американцу Дэвиду Кару со счётом 3:5. Другой представитель Азербайджана в этой категории, Магомед-Башир Ханиев, вышел победителем в первом поединке из-за неявки казахстанца Алибека Абдикасымова, а затем досрочно победил его соотечественника Елдоса Куанышбая – 13:2. В полуфинале Ханиев оказался сильнее представителя Бахрейна Магомедрасула Аслуева – 4:2, но в финале уступил японцу Кота Такахаши со счётом 0:4 и стал серебряным призёром.

Арсений Джиоев (86 кг) без борьбы вышел в четвертьфинал из-за травмы грузина Торнике Самхарадзе. В следующих поединках он одержал победы над словацким борцом Борисом Макоевым (3:0) и турком Османом Гёченом (10:0), обеспечив себе выход в финал. Из-за травмы олимпийский призёр из Беларуси Магомедхабиб Кадимакамеров не смог выйти на ковер, и Джиоев стал чемпионом.

В весе до 92 кг Осман Нурмагомедов выиграл у представителя Бахрейна Магомеда Шарипова (6:1), но в четвертьфинале уступил действующему чемпиону Европы, греку Даурену Куруглиеву – 1:5. Абубакр Абакаров на стадии квалификации проиграл американцу Тренту Хайдли – 2:7, однако, благодаря выходу соперника в финал, получил шанс в утешительном раунде, где уверенно победил венгра Криштиана Аньяла – 11:0. В схватке за бронзу Куруглиев не вышел на ковер из-за травмы, и Абакаров автоматически стал бронзовым призёром.

Напомним, что накануне Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) также завоевали серебряные медали. Сборная Азербайджана с 100 очками заняла третье место в общекомандном зачёте, отстав всего на 5 очков от Грузии и на 2 — от США.