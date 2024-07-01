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Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей на памятном турнире в Дагестане

Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей на памятном турнире в Дагестане Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 5 медалей на турнире памяти Али Алиева в дагестанском Каспийске.
Индивидуальные
1 июля 2024 г. 11:28
Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей на памятном турнире в Дагестане

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 5 медалей на турнире памяти Али Алиева в дагестанском Каспийске.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана, в организованных в 54-й раз соревнованиях приняли участие борцы из России, Азербайджана, Бахрейна, Беларуси, Венгрии, Доминиканской Республики, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Туниса, Узбекистана и Швейцарии.

В традиционном турнире несколько членов нашей сборной соревновались под руководством главного тренера Джабраила Гасанова и тренера Шарифа Шарифова.

Азербайджанские борцы завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали.

Али Рахимзаде (65 кг) и Аслан Абакаров (97 кг) победили соперников и поднялись на вершину пьедестала почета. Кянан Гейбатов, Мурад Евлоев (оба по 70 кг) и Шамиль Зубаиров (92 кг) заняли третье место.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan güləşçiləri xatirə turnirində 5 medal qazanıblar

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