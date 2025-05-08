О нас

Азербайджанские борцы завершили международный турнир в Турции с шестью медалями

Азербайджанские борцы завершили международный турнир в Турции с шестью медалями Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили турнир "Чемпионы" среди юниоров (U-20) в Анталье с 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.
Индивидуальные
8 мая 2025 г. 22:42
Азербайджанские борцы завершили международный турнир в Турции с шестью медалями

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили турнир "Чемпионы" среди юниоров (U-20) в Анталье с 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

Как сообщает Report, в решающих поединках Турал Ахмедов (63 кг) занял второе место, а Эльмин Алиев (82 кг) - третье.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с 6 медалями. Ранее Туран Дашдемиров (55 кг) и Айхан Джавадов (60 кг) завоевали серебро, а Ведат Гасымлы (60 кг) и Исмаил Рзаев (97 кг) - бронзу.

Наша сборная под руководством главного тренера Нуреддина Раджабова и тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли заняла 2-е место в командном зачете со 122 очками. Иран (128) занял первое место, а Кыргызстан (115) - третье.

Отметим, что на турнире "Чемпионы" справедливость обеспечивали международные судьи II категории Хаял Алиев и Кямран Бахышов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri Türkiyədə beynəlxalq turniri 6 medalla başa vurublar

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi