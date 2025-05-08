Азербайджанские борцы завершили международный турнир в Турции с шестью медалями

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили турнир "Чемпионы" среди юниоров (U-20) в Анталье с 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили турнир "Чемпионы" среди юниоров (U-20) в Анталье с 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

Как сообщает Report, в решающих поединках Турал Ахмедов (63 кг) занял второе место, а Эльмин Алиев (82 кг) - третье.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с 6 медалями. Ранее Туран Дашдемиров (55 кг) и Айхан Джавадов (60 кг) завоевали серебро, а Ведат Гасымлы (60 кг) и Исмаил Рзаев (97 кг) - бронзу.

Наша сборная под руководством главного тренера Нуреддина Раджабова и тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли заняла 2-е место в командном зачете со 122 очками. Иран (128) занял первое место, а Кыргызстан (115) - третье.

Отметим, что на турнире "Чемпионы" справедливость обеспечивали международные судьи II категории Хаял Алиев и Кямран Бахышов.