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Азербайджанские борцы завершили чемпионат Европы тремя медалями

Азербайджанские борцы завершили чемпионат Европы тремя медалями В итальянском городе Каорле завершился молодежный чемпионат Европы по вольной борьбе (U20).
Индивидуальные
7 июля 2025 г. 00:17
Азербайджанские борцы завершили чемпионат Европы тремя медалями

В итальянском городе Каорле завершился молодежный чемпионат Европы по вольной борьбе (U20).

Как передает Report, в заключительный день турнира были определены призеры в весовых категориях 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

Омар Гюльмаммадов (74 кг) завоевал бронзовую медаль, одолев украинца Богдана Олейника по правилу последнего результата (7:7).

Анар Джафарли (92 кг) в поединке за третье место победил грузинского борца Сандро Курашвили со счетом 7:4.

Башир Вердиев (61 кг) уступил бронзовую медаль по правилу последнего результата (9:9) представителю Грузии Сабе Гамбашидзе и занял пятое место. Мехти Аббасзаде (86 кг) проиграл армянскому борцу Размику Епремяну со счетом 0:3 и также остался пятым.

В финальной схватке чемпионата Юсиф Дурсунов (125 кг) уступил россиянину Иналу Гаглоеву с разгромным счетом 0:11 и, как и два года назад, стал серебряным призером.

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Версия на азербайджанском языке Güləşçilərimiz AÇ-nin son günündə 1 gümüş, 2 bürünc medal qazanıb

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