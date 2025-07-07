Азербайджанские борцы завершили чемпионат Европы тремя медалями

В итальянском городе Каорле завершился молодежный чемпионат Европы по вольной борьбе (U20).

В итальянском городе Каорле завершился молодежный чемпионат Европы по вольной борьбе (U20).

Как передает Report, в заключительный день турнира были определены призеры в весовых категориях 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

Омар Гюльмаммадов (74 кг) завоевал бронзовую медаль, одолев украинца Богдана Олейника по правилу последнего результата (7:7).

Анар Джафарли (92 кг) в поединке за третье место победил грузинского борца Сандро Курашвили со счетом 7:4.

Башир Вердиев (61 кг) уступил бронзовую медаль по правилу последнего результата (9:9) представителю Грузии Сабе Гамбашидзе и занял пятое место. Мехти Аббасзаде (86 кг) проиграл армянскому борцу Размику Епремяну со счетом 0:3 и также остался пятым.

В финальной схватке чемпионата Юсиф Дурсунов (125 кг) уступил россиянину Иналу Гаглоеву с разгромным счетом 0:11 и, как и два года назад, стал серебряным призером.