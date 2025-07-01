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Азербайджанские борцы взяли три серебряные медали на старте ЧЕ в Италии

Азербайджанские борцы взяли три серебряные медали на старте ЧЕ в Италии Азербайджанские борцы греко-римского стиля начали чемпионат Европы U-20 в итальянском Каорле с тремя серебряными медалями.
Индивидуальные
1 июля 2025 г. 21:51
Азербайджанские борцы взяли три серебряные медали на старте ЧЕ в Италии

Азербайджанские борцы греко-римского стиля начали чемпионат Европы U-20 в итальянском Каорле с тремя серебряными медалями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы, во второй день соревнований определились победители в пяти весовых категориях.

Туран Дашдемиров в финале уступил россиянину Ивану Соломину по принципу первого балла (1:1), Турал Ахмедов (63 кг) проиграл в финале россиянину Игорю Пунченко со счетом 1:9, а Давуд Мамедов (77 кг) уступил в финале грузину Анри Путкарадзе со счетом 1:3.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri İtaliyada keçirilən Avropa çempionatına 3 gümüş medalla start verib

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