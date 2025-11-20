Азербайджанские борцы вышли в финал VI Игр исламской солидарности
Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов (57 кг) и спортсменка Рузанна Мамедова (62 кг) вышли в финал VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.
Как сообщает Report, в 1/8 финала соперник Базарганова Тамби Ролан (Камерун) не вышел на ковер.
В 1/4 финала спортсмен победил представителя Ирана со счетом 4:2, а в полуфинале - представителя Афганистан со счетом 10:0.
Рузанна Мамедова в полуфинале одолела узбекскую спортсменку Нигину Сабирову (6:0).
Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.
