Азербайджанские борцы вышли в финал VI Игр исламской солидарности

Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов (57 кг) и спортсменка Рузанна Мамедова (62 кг) вышли в финал VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.

Как сообщает Report, в 1/8 финала соперник Базарганова Тамби Ролан (Камерун) не вышел на ковер.

В 1/4 финала спортсмен победил представителя Ирана со счетом 4:2, а в полуфинале - представителя Афганистан со счетом 10:0.

Рузанна Мамедова в полуфинале одолела узбекскую спортсменку Нигину Сабирову (6:0).

Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.