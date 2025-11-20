Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Азербайджанские борцы вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    • 20 ноября, 2025
    • 14:30
    Азербайджанские борцы вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов (57 кг) и спортсменка Рузанна Мамедова (62 кг) вышли в финал VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, в 1/8 финала соперник Базарганова Тамби Ролан (Камерун) не вышел на ковер.

    В 1/4 финала спортсмен победил представителя Ирана со счетом 4:2, а в полуфинале - представителя Афганистан со счетом 10:0.

    Рузанна Мамедова в полуфинале одолела узбекскую спортсменку Нигину Сабирову (6:0).

    Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.

    Исламиада Эр-Рияд азербайджанские борцы финал
    Azərbaycan daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına çıxıb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    14:30

    Азербайджанские борцы вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    14:30

    Пашинян предложил прекратить выплаты пособий мигрировавшим гражданам Армении

    В регионе
    14:27

    Кремль заявил об отсутствии консультаций с США по войне в Украине

    Другие страны
    14:26

    TƏBİB: Некоторые медучреждения в регионах предупреждены о ликвидации ставок стоматологов

    Здоровье
    14:12

    В России совершили нападение на посла Польши

    Другие страны
    14:12

    Глава МИД: Париж призывает к справедливому и прочному миру в Украине

    Другие страны
    14:02

    Огтай Гасымов: БФБ представит новую интерактивную статистическую платформу

    Финансы
    13:59

    Франция предложила ввести санкции против транснациональной преступности

    Другие страны
    13:58

    Премьер Ливана обвинил Израиль в нежелании обсуждать пограничный спор

    Другие страны
    Лента новостей