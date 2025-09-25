Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Азербайджанские борцы выиграли две золотые медали на чемпионате мира в Греции

    Индивидуальные
    • 25 сентября, 2025
    • 23:51
    Азербайджанские борцы выиграли две золотые медали на чемпионате мира в Греции

    Азербайджанские борцы выиграли две золотые медали на чемпионате мира по пляжной борьбе (U-17) в греческом городе Катерини.

    Как сообщает Report, на соревнованиях, в которых участвовали 170 спортсменов из 26 стран, нашу страну представляли 10 борцов под руководством главного тренера Ояна Назериани.

    Четыре азербайджанских борца вышли в полуфинал.

    Ульвия Мусаева (55 кг) одержала победу в полуфинале над польской спортсменкой, а в финале одолела японку. Таким образом, она вошла в историю как первая чемпионка мира по пляжной борьбе среди азербайджанских борчих.

    Нихад Сулейманлы (80 кг) также не оставил шансов иранцу в полуфинале и грузину в решающем поединке.

    Элгюн Керимли (90 кг) одолел молдавского соперника со счетом 5:0 и стал бронзовым призером чемпионата мира.

    Рашад Алиев (70 кг) также был близок к медали. Однако член сборной проиграл в полуфинале грузинскому борцу в поединке за бронзу, заняв в итоге 4-е место.

    Таким образом, наши борцы завоевали на мировом первенстве две золотые и одну бронзовую медали. Наша мужская команда набрала 62 очка и заняла третье место в мире. Наша женская команда, состоящая всего из 2 девушек, разделила 4-6 места с Молдовой и Пуэрто-Рико, набрав 25 очков.

    ЧМ обслуживал судья I-S категории Сади Гулиев.

