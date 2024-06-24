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Азербайджанские борцы успешно стартовали на чемпионате Европы U-17

Азербайджанские борцы успешно стартовали на чемпионате Европы U-17 Азербайджанские борцы успешно стартовали на чемпионате Европы U-17 в сербском Нови-Саде.
Индивидуальные
24 июня 2024 г. 21:57
Азербайджанские борцы успешно стартовали на чемпионате Европы U-17

Азербайджанские борцы успешно стартовали на чемпионате Европы U-17 в сербском Нови-Саде.

Как сообщает Report, в первый день соревнований на ковер вышли борцы греко-римского стиля в весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.

Амрах Амрахов (48 кг) на старте одолел Павлоса Центидиса из Греции и Андраника Хачатряна из Армении (в обеих встречах был зафиксирован счет 9:0) и вышел в полуфинал, где также легко справился со шведом Сантошем Сармалингамом – 6:0. В финале А.Амрахов встретится с россиянином Николаем Кристовым.

Али Назаров (55 кг) оказался сильнее армянина Александра Айдоева - 5:0, однако в полуфинале уступил Алеше Илиеву из Болгарии по принципу последнего завоеванного очка (1:1). А.Назаров завтра выйдет на поединок за бронзу.

Исбандияр Иманов (65 кг) досрочно одолел латвийца Яромира Жукова (8:0), затем победил эстонца Роби Кристюхана по принципу последнего очка (1:1). В четвертьфинале И.Иманов проиграл немцу Кевину Карлу – 4:12 и остался без медали.

В весовой категории 80 кг Орхан Гаджиев завоевал досрочную победу над Василеосом Семерцидисом из Греции - 10:1. В 1/4 финала О.Гаджиев оказался сильнее серба Душана Стокича (6:1). В полуфинале азербайджанский борец уступил по принципу последнего очка турку Йигиту Сары (5:5) и выйдет на поединок за бронзу турнира.

Микаил Исмаилов, представляющий Азербайджан в весовой категории 110 кг, досрочно победил Александра Сарамаека из Финляндии (9:0), затем в 1/4 финала оказался сильнее грузина Луки Шавадзе. Однако, проиграв в полуфинале украинцу Ивану Янковскому (0:8), М.Исмаилов будет бороться за бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatına uğurlu başlayıblar

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