Азербайджанские борцы приступили к сборам в России

Азербайджанские борцы приступили к сборам в России

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе начала учебно-тренировочные сборы в России.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, подготовка проходит во Владикавказе и продлится до 19 мая.

Спортсмены работают над улучшением физической формы, а также тактическими и техническими элементами под руководством главного тренера Александра Тараканова.

В сборах участвуют Эльмир Алиев (55 кг), Нихат Мамедли, Илькин Гурбанов (оба — 60 кг), Мурад Мамедов, Зия Бабашов (оба — 63 кг), Хасрет Джафаров, Фарид Халилов, Магомед Шюкюрзаде (все — 67 кг), Ульви Ганизаде, Руслан Нуруллаев (оба — 72 кг), Сенан Сулейманов, Хасай Гасанли (оба — 77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Ариф Нифтулаев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).