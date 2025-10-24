Азербайджанские борцы поборются за бронзу на чемпионате мира U23 в Сербии

В сербском городе Нови-Сад продолжается чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет (U23). Сегодня на ковер вышли представители сборных Азербайджана по женской и вольной борьбе.

Как сообщает Report, Эльнура Мамедова (53 кг) уверенно победила турецкую спортсменку Сылу Айкул (9:0), однако в 1/4 финала уступила испанке Карле Солер со счётом 11:14.

Гюнай Курбанова (59 кг) в дебютной схватке разгромила болгарку Викторию Бойнову - 8:1. В последующих поединках азербайджанская спортсменка одержала досрочные победы над Мадалиной Присакари из Молдовы (11:0) и Викторией Хусайновой из Казахстана (туше). В полуфинале против японки Руки Натами Гюнай в последние секунды уступила - 1:3. Курбанова поборется за бронзовую медаль.

Биргюль Султанова (62 кг) в квалификационном раунде проиграла россиянке Екатерине Кошкиной туше.

Магомед-Башир Ханиев (74 кг) в первом поединке победил грека Георгиоса Иоакимидиса с явным преимуществом (10:0), в 1/8 финала оказался сильнее армянина Григора Чолакяна - 14:5. Затем он выиграл у представителя Бахрейна Магомедрасула Асруева (7:3) и вышел в полуфинал, где уступил турецкому борцу Мухаммеду Озмушу - 3:7. Ханиев завтра поборется за бронзовую медаль.

Садыг Мустафазаде (92 кг) уверенно победил испанца Мухаммедсултана Копбаева (10:0), однако в 1/8 финала проиграл иранскому борцу Мохаммадмобину Азими - 0:8. Азербайджанский спортсмен завтра проведёт утешительный поединок.