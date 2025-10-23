Азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли третье место в командном зачете ЧМ

Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе заняла третье место на чемпионате мира U-23, проходившем в сербском Нови-Саде.

Как сообщает Report, наши борцы завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали, заняв третье место в командном зачете с 93 очками. Азербайджан уступил Ирану (143) и Украине (96).

Национальная команда достигла лучшего результата в своей истории по качеству медалей.

Отметим, что в составе сборной под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова, тренеров Гасана Алиева и Кямрана Мамедова борцы Эльмир Алиев (55 кг) и Зия Бабашов (63 кг) стали чемпионами мира. Руслан Нуруллаев (72 кг) занял третье место.