Азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли третье место в командном зачете ЧМ
Индивидуальные
- 23 октября, 2025
- 23:46
Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе заняла третье место на чемпионате мира U-23, проходившем в сербском Нови-Саде.
Как сообщает Report, наши борцы завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали, заняв третье место в командном зачете с 93 очками. Азербайджан уступил Ирану (143) и Украине (96).
Национальная команда достигла лучшего результата в своей истории по качеству медалей.
Отметим, что в составе сборной под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова, тренеров Гасана Алиева и Кямрана Мамедова борцы Эльмир Алиев (55 кг) и Зия Бабашов (63 кг) стали чемпионами мира. Руслан Нуруллаев (72 кг) занял третье место.
Последние новости
00:17
Трамп: США объявили войну наркокартелямДругие страны
23:46
Азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли третье место в командном зачете ЧМИндивидуальные
23:42
Белый дом: Индия сократила закупки нефти у РФ по запросу ТрампаДругие страны
23:21
Шатдаун в США может вызвать серьезные перебои в работе аэропортовДругие страны
23:19
Сенатор Дэйнс: Проект TRIPP создаст новый торговый маршрутВнешняя политика
23:01
Мирзоян обсудил с председателем Сената Франции ситуацию на Южном КавказеВ регионе
22:53
"Фенербахче" обыграл "Штутгарт в домашнем матче Лиги ЕвропыФутбол
22:35
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили выставку "Эшги-нур"Kультурная политика
22:28