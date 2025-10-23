Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Индивидуальные
    • 23 октября, 2025
    • 23:46
    Азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли третье место в командном зачете ЧМ

    Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе заняла третье место на чемпионате мира U-23, проходившем в сербском Нови-Саде.

    Как сообщает Report, наши борцы завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали, заняв третье место в командном зачете с 93 очками. Азербайджан уступил Ирану (143) и Украине (96).

    Национальная команда достигла лучшего результата в своей истории по качеству медалей.

    Отметим, что в составе сборной под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова, тренеров Гасана Алиева и Кямрана Мамедова борцы Эльмир Алиев (55 кг) и Зия Бабашов (63 кг) стали чемпионами мира. Руслан Нуруллаев (72 кг) занял третье место.

    сборная Азербайджана Греко-римская борьба чемпионат мира
    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri dünya çempionatında üçüncü olublar

