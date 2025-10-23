Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri dünya çempionatında üçüncü olublar
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında üçüncü yeri tutublar.
"Report" xəbər verir ki, 2 qızıl və 1 bürünc medal qazanan yığma 93 xalla komanda hesabında üçüncü olub.
Milli medalların əyarına görə tarixinin ən yaxşı nəticəsinə imza atıb.
Azərbaycan yalnız İran (143) və Ukraynadan (96) geri qalıb.
Qeyd edək ki, baş məşqçi Aleksandr Tarakanov, böyük məşqçi Rövşən Bayramov, məşqçilər Həsən Əliyevlə Kamran Məmmədovun rəhbərliyi altında DÇ-yə qatılan heyətdə Elmir Əliyevlə (55 kq) Ziya Babaşov (63 kq) dünya çempionu olub. Ruslan Nurullayev (72 kq) isə üçüncü yeri tutub.
