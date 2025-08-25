Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину

Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира U-20 в болгарском городе Самоков вернулись на Родину.

Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира U-20 в болгарском городе Самоков вернулись на Родину.

Report сообщает, что их встречали журналисты и представители общественности в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что команда завоевала 1 комплект медалей на континентальном первенстве.

Наша сборная набрала 90 очков с 1 золотой, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями и заняла третье место. Национальная команда показала свой лучший результат за последние 3 года как по количеству медалей, их достоинству, набранным очкам, так и по командной позиции в рейтинге.

В составе сборной Айхан Джавадов (60 кг) завоевал золотую, Туран Дашдемиров (55 кг) серебряную, а Фераим Мустафаев (67 кг) бронзовую медали.

ФОТО: Вугар Ханларов



