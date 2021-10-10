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Азербайджанские борцы греко-римского стиля улучшили свой рекорд

Азербайджанские борцы греко-римского стиля улучшили свой рекорд Завершился чемпионат мира по борьбе в Осло, Норвегия.
Индивидуальные
10 октября 2021 г. 23:56
Азербайджанские борцы греко-римского стиля улучшили свой рекорд

Завершился чемпионат мира по борьбе в Осло, Норвегия.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе успешно выступила под руководством главного тренера Александра Тараканова, тренеров Ровшана Байрамова и Гасана Алиева. Таким образом, национальная команда, набрав 107 очков (1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые) стала третьей в мире в командном зачете. На первом месте Россия (152), на втором - Иран (146).

Таким образом, после 6-летнего перерыва азербайджанские борцы вновь вошли в тройку сильнейших планеты. Кроме того, впервые в истории греко-римской борьбы Азербайджан завоевал 4 медали на чемпионате мира, что является рекордным результатом.

Так, Рафик Гусейнов (82 кг) выиграл золото, Санан Сулейманов (77 кг) - серебро, Эльданиз Азизли (55 кг) и Мурад Мамедов (60 кг) - бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə millisi rekorda imza atıb

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