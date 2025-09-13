Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Азербайджанские боксеры завоевали бронзу чемпионата мира

    Индивидуальные
    • 13 сентября, 2025
    • 09:18
    Азербайджанские боксеры завоевали бронзу чемпионата мира

    Азербайджанские боксеры Саидджамшид Джафаров (75 кг) и Альфонсо Домингес (90 кг) проиграли в полуфинальном этапе чемпионата мира, проходящего в Ливерпуле.

    Как сообщает Report, оба спортсмена завершили соревнования с бронзовыми медалями.

    Джафаров (75 кг) уступил в полуфинале чемпионата мира с представителю Узбекистана Фазлиддином Эркинбоевым.

    Альфонсо Домингес (90 кг) в полуфинале проиграл бразильцу Сантосу Рибейро Фильо. 

    бокс чемпионат мира Бронзовая медаль
    Azərbaycan boksçuları dünya çempionatının yarımfinalında məğlub olublar

    Последние новости

    10:01

    В Гызылагачском национальном парке вспыхнул пожар

    Происшествия
    09:58

    Азербайджан подписал соглашение с АБР по очистке сточных вод в Говсане

    Инфраструктура
    09:51

    В Кыргызстане пресечен международный канал подделки документов

    Другие страны
    09:45

    Азербайджанская нефть подорожала на 2%

    Энергетика
    09:45

    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Другие страны
    09:30

    Стоимость платных услуг в Азербайджане выросла на 9%

    Финансы
    09:26

    В Стамбуле задержан глава муниципалитета

    В регионе
    09:22

    Северная Корея нацелилась на одновременное усиление ядерного и традиционного арсенала

    Другие страны
    09:18

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2025)

    Финансы
    Лента новостей