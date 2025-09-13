Азербайджанские боксеры завоевали бронзу чемпионата мира
- 13 сентября, 2025
- 09:18
Азербайджанские боксеры Саидджамшид Джафаров (75 кг) и Альфонсо Домингес (90 кг) проиграли в полуфинальном этапе чемпионата мира, проходящего в Ливерпуле.
Как сообщает Report, оба спортсмена завершили соревнования с бронзовыми медалями.
Джафаров (75 кг) уступил в полуфинале чемпионата мира с представителю Узбекистана Фазлиддином Эркинбоевым.
Альфонсо Домингес (90 кг) в полуфинале проиграл бразильцу Сантосу Рибейро Фильо.
