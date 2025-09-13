Азербайджанские боксеры завоевали бронзу чемпионата мира

Азербайджанские боксеры Саидджамшид Джафаров (75 кг) и Альфонсо Домингес (90 кг) проиграли в полуфинальном этапе чемпионата мира, проходящего в Ливерпуле.

Как сообщает Report, оба спортсмена завершили соревнования с бронзовыми медалями.

Джафаров (75 кг) уступил в полуфинале чемпионата мира с представителю Узбекистана Фазлиддином Эркинбоевым.

Альфонсо Домингес (90 кг) в полуфинале проиграл бразильцу Сантосу Рибейро Фильо.