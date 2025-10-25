Азербайджанские боксеры прошли в финал чемпионата Европы

В Будве завершился полуфинал чемпионата Европы по боксу среди юношей до 15 лет.

Как сообщает Report, в последний день этапа еще 3 спортсмена сборной Азербайджана вышли в финал.

Нурлан Мусеибли (66 кг) встретился с Ардой Фиданом (Турция). Победив соперника со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27), боксер в третий раз подряд вышел в финал чемпионата Европы. Действующий чемпион континента в решающем поединке встретится с Эвандером Дикинсоном (Англия).

Юсиф Агакишиев (75 кг) второй бой подряд завершил досрочно в свою пользу. Член сборной, одержавший победу с явным преимуществом всего за 45 секунд в 1/4 финала, в полуфинале победил Александра Томича (Украина) во втором раунде. В финале встретится с Томасом О'Рейли (Ирландия).

Мехран Расулов (80 кг) оказался сильнее Валерия Тодорова (Болгария). Выиграв первый раунд, боксер одержал победу с явным преимуществом во втором раунде. В бою за золотую медаль Расулов встретится с Сергием Котовским (Украина).

Другие боксеры - Онур Гурбанов (42 кг), Эльджан Мусазаде (50 кг) и Эрдем Текин (90 кг) завоевали бронзовые медали чемпионата Европы.

Отметим, что сегодня в финалах на ринг выйдут еще 2 наших боксера. Насрин Абдуллазаде (40 кг) встретится с Мадлин Лаверик-Арнот (Англия), а Хумар Джафарли (75 кг) - с Ягмур Эрюрт (Турция).