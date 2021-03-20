Азербайджанские боксеры пробились в финал турнира "Босфор"

Боксеры нашей сборной получили путевки на решающий этап

Завершился полуфинал международного турнира по боксу "Босфор" в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации бокса Азербайджана, 5 боксеров нашей сборной получили путевки на решающий этап.

Масуд Юсифзаде (52 кг) победил Дамира Абдыкадыра (Казахстан) со счетом 4:1. В финале он сразится с кыргызским боксером Азатом Усамалиевым.

Чемпион мира Джавид Челебиев (63 кг) победил в полуфинале Булата Эрсултана (Казахстан) со счетом 5:0. В финале Челебиев сразится с турецким боксером Хаканом Доганом.

Сархан Алиев (69 кг) победил Максима Молодана (Украина) со счетом 3:2. Решающий бой Алиев проведет против Дархана Дусебая (Казахстан).

Олимпийский призер Кямран Шахсуварлы (75 кг) в финале сразится с Вероном Франциско (Аргентина).

Мухаммед Абдуллаев, выступающий в весовой категории свыше 91 кг, в финале выступит с Бератом Ачаром.

В отличие от них, Умид Рустамов (57 кг) и Альфонсо Домингес (81 кг) прекратили борьбу в полуфинале, завоевав бронзовые медали.