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Азербайджанские бадминтонисты завоевали 6 медалей в Ботсване

Азербайджанские бадминтонисты завоевали 6 медалей в Ботсване Азербайджанские бадминтонисты завоевали 3 золотые и 3 бронзовые медали на турнире серии Future - Botswana International 2024.
Индивидуальные
25 ноября 2024 г. 13:01
Азербайджанские бадминтонисты завоевали 6 медалей в Ботсване

Азербайджанские бадминтонисты завоевали 3 золотые и 3 бронзовые медали на турнире серии Future - Botswana International 2024.

Об этом Report сообщили в Федерации бадминтона Азербайджана.

На международном турнире с участием бадминтонистов из стран Африки и Европы Дики Пангесту завоевал золотую медаль в мужском личном зачете, Агиль Габилов – Дики Пангесту в парном разряде, а Агиль Габилов – Эра Мафтуха в смешанной парной категории.

Бронзовую медаль в смешанном парном разряде завоевала пара Джахид Альгасанов - Хаджар Нуриева. Еще 2 бронзы в личном зачете завоевали Хаджар Нуриева и Эра Мафтуха.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan badmintonçuları Botsvanada 6 medal qazanıblar

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