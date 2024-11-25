Азербайджанские бадминтонисты завоевали 6 медалей в Ботсване

Азербайджанские бадминтонисты завоевали 3 золотые и 3 бронзовые медали на турнире серии Future - Botswana International 2024.

Азербайджанские бадминтонисты завоевали 3 золотые и 3 бронзовые медали на турнире серии Future - Botswana International 2024.

Об этом Report сообщили в Федерации бадминтона Азербайджана.

На международном турнире с участием бадминтонистов из стран Африки и Европы Дики Пангесту завоевал золотую медаль в мужском личном зачете, Агиль Габилов – Дики Пангесту в парном разряде, а Агиль Габилов – Эра Мафтуха в смешанной парной категории.

Бронзовую медаль в смешанном парном разряде завоевала пара Джахид Альгасанов - Хаджар Нуриева. Еще 2 бронзы в личном зачете завоевали Хаджар Нуриева и Эра Мафтуха.