 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские акробаты вышли в финал чемпионата Европы

    Члены национальной сборной отличились в каждой из трех программ, в которых были представлены впервые

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Трое азербайджанских акробата вышли в финал на 10-м чемпионате Европы в Анконе, Италия. Как сообщает Report, члены национальной сборной выиграли право участвовать на решающем этапе по каждой из трех программ, в которых были представлены впервые.

    В индивидуальной программе Владимир Долматов занимает 7-е место с 20,950 очками. Эльчин Мамедов и Эмиль Гулиев были восьмыми с 20,350 очками.

    Одним из самых интересных и захватывающих выступлений сборной стала композиция в программе Aero Dance, которую исполнили Нармина Гусейнова, Эльчин Мамедов, Руслан Эйвазов, Нигяр Гасанова, Алия Пашаева, Зейнаб Гумбатова, Акиф Керимли и Нигяр Ибрагимбейли. Гимнасты профессионально исполнили элементы в финальной стадии под ритмы национальной музыки и стали пятыми.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi