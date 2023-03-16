Азербайджанская борчиха завоевала бронзовую медаль в Европе

Женщина-борец из Азербайджана Эльнура Мамедова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет в Бухаресте.

Азербайджанская борчиха Эльнура Мамедова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет в Бухаресте.

Как сообщает Report, спортсменка, выступающая в категории до 55 кг, встретилась с молдаванкой Михаэлой Самоил в поединке за 3-е место.

Хотя Мамедова в начале и отставала в счете, в итоге она сумела одержать уверенную победу - 14:7.

Нигяр Мирзазаде в категории до 68 кг также сразится за бронзовую медаль. Ее соперницей станет Каролина Пак из Венгрии.

Чемпионат Европы завершится 19 марта. Ранее греко-римские борцы завоевали 4 медали. Золото завоевали Эльмир Алиев (60 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг), серебро - Хасай Гасанлы (77 кг).