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Азербайджанская борчиха завоевала бронзовую медаль в Европе

Азербайджанская борчиха завоевала бронзовую медаль в Европе Женщина-борец из Азербайджана Эльнура Мамедова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет в Бухаресте.
Индивидуальные
16 марта 2023 г. 21:00
Азербайджанская борчиха завоевала бронзовую медаль в Европе

Азербайджанская борчиха Эльнура Мамедова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет в Бухаресте.

Как сообщает Report, спортсменка, выступающая в категории до 55 кг, встретилась с молдаванкой Михаэлой Самоил в поединке за 3-е место.

Хотя Мамедова в начале и отставала в счете, в итоге она сумела одержать уверенную победу - 14:7.

Нигяр Мирзазаде в категории до 68 кг также сразится за бронзовую медаль. Ее соперницей станет Каролина Пак из Венгрии.

Чемпионат Европы завершится 19 марта. Ранее греко-римские борцы завоевали 4 медали. Золото завоевали Эльмир Алиев (60 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг), серебро - Хасай Гасанлы (77 кг).

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