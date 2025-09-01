    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Азербайджанская велосипедистка заняла первое место на соревнованиях в Турции

    Индивидуальные
    • 01 сентября, 2025
    • 18:53
    Азербайджанская велосипедистка заняла первое место на соревнованиях в Турции

    На соревнованиях GranFondo в Анкаре победила член ОО "Молодые профессиональные велосипедисты" Наталья Валлек.

    Как сообщает Report, с этим результатом она вошла в историю азербайджанского велоспорта как первая спортсменка, занявшая первое место на международных соревнованиях GranFondo.

    Представительница Азербайджана первая достигла финиша в гонке на дистанции 91 км, преодолев горные дороги с набором высоты 1300 м. Она также заняла 1-е место в своей возрастной категории.

    Из других азербайджанских спортсменов Голамреза Джамфарсади (возрастная категория +55) занял 6-е место, а Вугар Салахов (возрастная категория 40-44) - 12-е место.

    Отметим, что в соревнованиях, в которых приняли участие около 1000 велосипедистов, Азербайджан был представлен 3 спортсменами под руководством тренера Мусы Микаилзаде.

    Азербайджан   Турция   велоспорт   Чемпионат  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan velosipedçisi Türkiyədə keçirilən yarışda birinci olub

    Последние новости

    19:17
    Фото

    Генпрокурор и председатель Верховного суда Азербайджана находятся с визитом в Турции

    Внешняя политика
    19:14

    Вюсал Халилов: Мировой финал ICPC учит инженеров фундаментальным знаниям

    ИКТ
    19:02
    Фото

    Азербайджан представлен на панельной дискуссии о роли ОТГ в зеленых инновациях в Стамбуле

    Внешняя политика
    19:01

    Китай, Иран и Россия направили совместное письмо в ООН по поводу механизма Snapback

    Другие страны
    18:53

    Азербайджанская велосипедистка заняла первое место на соревнованиях в Турции

    Индивидуальные
    18:52

    Фариз Исмаилзаде: Проведение финала конкурса ICPC в Азербайджане способствует укреплению имиджа страны

    ИКТ
    18:39

    Определились первые полуфиналисты турнира по гандболу, посвященного памяти Гейдара Алиева

    Командные
    18:37

    Умер бывший чемпион Европы и соперник Мухаммеда Али боксер Джо Багнер

    Спорт
    18:36

    В Елисейском дворце подтвердили проведение заседания "коалиции решительных" в Париже

    Другие
    Лента новостей