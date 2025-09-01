Азербайджанская велосипедистка заняла первое место на соревнованиях в Турции

На соревнованиях GranFondo в Анкаре победила член ОО "Молодые профессиональные велосипедисты" Наталья Валлек.

Как сообщает Report, с этим результатом она вошла в историю азербайджанского велоспорта как первая спортсменка, занявшая первое место на международных соревнованиях GranFondo.

Представительница Азербайджана первая достигла финиша в гонке на дистанции 91 км, преодолев горные дороги с набором высоты 1300 м. Она также заняла 1-е место в своей возрастной категории.

Из других азербайджанских спортсменов Голамреза Джамфарсади (возрастная категория +55) занял 6-е место, а Вугар Салахов (возрастная категория 40-44) - 12-е место.

Отметим, что в соревнованиях, в которых приняли участие около 1000 велосипедистов, Азербайджан был представлен 3 спортсменами под руководством тренера Мусы Микаилзаде.