Азербайджанская велогонщица: Рада исторической победе в Турции

Азербайджанская спортсменка Наталья Валлек, завоевавшая первое место на велогонке GranFondo в Анкаре, заявила, что очень рада стать первой в истории страны победительницей этого международного турнира.

В беседе с Report спортсменка отметила, что сделала все ради достижения победы.

"Эта победа - результат правильно составленной программы моего тренера Мусы Микаилзаде и моей настойчивости. Гонка была очень тяжелой, соперники сильные и амбициозные. Но я сделала все, чтобы не упустить победу для страны и команды", - сказала Валлек.

По ее словам, впереди новые цели: "Я хочу побеждать во всех турнирах, в которых участвую. Для этого готова максимально выкладываться. Добившийся успехов спортсмен должен стремиться к новым вершинам".

Отметим, что гонщица преодолела дистанцию в 91 км с набором высоты 1300 метров и финишировала быстрее всех соперниц, победив также в своей возрастной категории.

Победа Валлек стала значимым событием в истории азербайджанского велоспорта.