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Азербайджанская тяжелоатлетка: Счастлива, что завоевала медаль для своей страны

Азербайджанская тяжелоатлетка: Счастлива, что завоевала медаль для своей страны "Впечатления очень хорошие. Я занимаюсь тяжелой атлетикой всего два года. Несмотря на то, что это мое первое международное соревнование, считаю, что я выступила очень хорошо. Очень счастлива, что подняла флаг страны и не осталась без медали. По меньшей ме
Индивидуальные
11 августа 2022 г. 16:15
Азербайджанская тяжелоатлетка: Счастлива, что завоевала медаль для своей страны

"Впечатления очень хорошие. Я занимаюсь тяжелой атлетикой всего два года. Несмотря на то, что это мое первое международное соревнование, считаю, что я выступила очень хорошо. Очень счастлива, что подняла флаг страны и не осталась без медали. По меньшей мере, принесла пользу своей стране".

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, об этом сказала Назиля Исмаилова, завоевавшая бронзовую медаль по тяжелой атлетике на V Играх исламской солидарности в Турции.

24-летняя спортсменка отметила, что очень волновалась на старте: "Но благодаря тренеру мне удалось справиться с этим волнением. Трудностей не было. Поскольку соревнования проходили в братской стране, я чувствовала себя как дома".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı ağırlıqqaldıran: "Dövlətimə xeyrim dəydiyi üçün xoşbəxtəm"

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