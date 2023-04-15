Азербайджанская тяжелоатлетка: Произошедшее является еще одним доказательством того, что армяне - варварский народ

"Произошедшее является еще одним доказательством того, что армяне - варварский народ".

"Произошедшее является еще одним доказательством того, что армяне - варварский народ".

Как передает Report, об этом в Международном аэропорту Гейдар Алиев заявила член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Назиля Исмайлова (49 кг).

По ее словам, армяне пошли на эту провокацию, так как боялись, что наша команда выиграет медали: "Мы очень разочарованы, потому, что хорошо были подготовлены к соревнованиям. У нас могли бы быть медали. Мне кажется, что в Армении не могли допустить исполнения там во второй раз государственного гимна Азербайджана. Уверена, что покажем свою силу, успешно выступив на следующих соревнованиях".

Н.Исмайлова также отметила, что было решено покинуть Ереван уже 14 апреля: "Мы отправились в Армению как граждане страны-победительницы. Наша безопасность не была гарантирована. Когда я пыталась выйти из отеля вечером, они сказали, что не смогут обеспечить нашу безопасность. Благодаря помощи главы нашего государства и первого вице-президента, благополучно вернулись на Родину".