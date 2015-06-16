 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанская тхэквондистка вышла в полуфинал

    В 1/4 финала Патимат Абакарова одержала победу над гречанкой Коуцоу Ланна

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Участвующая на I Европейских играх азербайджанская тхэквондистка вышла в полуфинал.

    Как сообщает Report, в рамках прошедших в четвертый день игр соревнований по тхэквондо в 1/4 финала в весовой категории 49 кг встретились азербайджанская тхэквондистка Патимат Абакарова и гречанка Коуцоу Ланна.

    Одержавшая на встрече победу со счетом 4:2 Патимат Абакарова вышла в полуфинал.

    Первый раунд завершился со счетом 1:0, второй - 3:1, а третий - 0:1.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi