Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Участвующая на I Европейских играх азербайджанская тхэквондистка вышла в полуфинал.

Как сообщает Report, в рамках прошедших в четвертый день игр соревнований по тхэквондо в 1/4 финала в весовой категории 49 кг встретились азербайджанская тхэквондистка Патимат Абакарова и гречанка Коуцоу Ланна.

Одержавшая на встрече победу со счетом 4:2 Патимат Абакарова вышла в полуфинал.

Первый раунд завершился со счетом 1:0, второй - 3:1, а третий - 0:1.