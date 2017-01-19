Азербайджанская тхэквондистка была избита бывшим главным тренером сборной

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Выяснилась причина холодных отношений между главным тренером женской сборной Азербайджана по тхэквондо Сун Ми Парк и ведущим представителем команды Фаридой Азизовой.

Как сообщает Report, на одной из тренировок кореянка ударила спортсменку.

Сун Ми Парк дала Ф.Азизовой пощечину, объяснив причину в невыполнении задания.

Это произошло в канун I Европейских игр "Баку-2015". После случившегося молодая спортсменка отказалась от тренировок под началом Сун Ми Парк и стала тренироваться под руководством местного специалиста Сабухи Зульфугарова. Хотя выступающая в весовой категории 67 кг Ф.Азизова стала серебряным призером "Баку-2015", она не смогла взять бронзу на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и заняла 5-е место.

Холодные отношения между кореянкой и 22-летней спортсменкой не прекратились и после Олимпиады. На прошедшем в середине декабря 2015 в Баку финальном этапе Гран-при и межкомандном чемпионате мира кореянка также не дала шанс Азизовой. В то время заявили, что Ф.Азизова пропустит оба соревнования из-за травмы. В Гран-при никто не заменил ее в весовой категории 67 кг, а на чемпионате мира шанс предоставили Мелиссе Пагнотте. Однако, в обоих соревнованиях спортсменки не смогли добиться хороших результатов. 16 января Федерация тхэквондо Азербайджана отправила Сун Ми Парк в отставку, а на ее место назначила Эльнура Аманова.

В заявлении Report Ф.Азизова опровергла информацию о том, что стала причиной отставки кореянки. Однако она не скрыла, что их отношения с Сун Ми Парк были достаточно холодными и она подверглась давлению: "Иногда такие случаи происходят. За всю карьеру я лишь однажды получала пощечину от главного тренера. По мнению Соны ханум (так называли Сун Ми Парк в Азербайджане – ред.), я тренировалась плохо. Я - ученик, и не могу проявлять неуважение к тренеру. О случившемся узнали в федерации. Поэтому решили, что я должна тренироваться не под началом Сун Ми Парк, а с Сабухи Зульфугаровым. Теперь, после смены главного тренера сборной, я будут тренироваться под руководством Эльнур муаллима. Я должна показать высокие результаты на стартующем завтра чемпионате Азербайджана".

Отметим, что в 2012 году Ф.Азизова становилась чемпионкой мира среди юниоров. В 2013 году она взяла бронзу на чемпионате мира, а в 2014 году - на чемпионате Европы.