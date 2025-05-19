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Азербайджанская спортсменка завоевала еще одну медаль в Казахстане

Азербайджанская спортсменка завоевала еще одну медаль в Казахстане Сборная Азербайджана по трековому велоспорту завоевала еще одну медаль в Астане (Казахстан).
Индивидуальные
19 мая 2025 г. 16:39
Азербайджанская спортсменка завоевала еще одну медаль в Казахстане

Сборная Азербайджана по трековому велоспорту завоевала еще одну медаль в Астане (Казахстан).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта, Марьям Гусейнова завершила соревнования на открытом чемпионате с бронзовой медалью.

Выступавшая среди девушек 2009-2010 годов рождения спортсменка заняла 3-е место в общем зачете среди 38 участниц в дисциплине омниум по сумме трех упражнений и завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что ранее Гусейнова также завоевала бронзовую медаль в соревнованиях на дистанции 200 метров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan velosipedçisi Qazaxıstanda daha bir medal əldə edib

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