Азербайджанская спортсменка завоевала еще одну медаль в Казахстане

Сборная Азербайджана по трековому велоспорту завоевала еще одну медаль в Астане (Казахстан).

Сборная Азербайджана по трековому велоспорту завоевала еще одну медаль в Астане (Казахстан).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта, Марьям Гусейнова завершила соревнования на открытом чемпионате с бронзовой медалью.

Выступавшая среди девушек 2009-2010 годов рождения спортсменка заняла 3-е место в общем зачете среди 38 участниц в дисциплине омниум по сумме трех упражнений и завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что ранее Гусейнова также завоевала бронзовую медаль в соревнованиях на дистанции 200 метров.