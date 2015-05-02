​Азербайджанская спортсменка вышла в финал чемпионата Европы

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В первый день чемпионата Европы в чешском городе Рачице азербайджанская спортсменка по гребле на байдарке и каноэ Инна Осипенко-Радомская вышла в финал соревнований.

Как сообщает Report, 33-летняя спортсменка достигла этого успеха на одноместной байдарке (К-1) в заплыве на 500 м.

В отборочном заплыве она показала результат 1 минута 55,708 секунд и заняла второе место. А в полуфинале И.Осинеко-Родомская с результатом 1 минута 52,108 вместе со спортсменкой из Сербии Николиной Молдован (результат 01:50.820) и итальянкой Ирене Бурго (01:51.908) вышла в основной финал соревнований.

Отметим, что решающий заплыв состоится 3 мая в 12:05 по бакинскому времени.