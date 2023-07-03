Азербайджанская спортсменка стала победительницей Лондонского турнира

Член сборной Азербайджана по академической гребле Диана Димченко стала победительницей престижной “Королевской регаты Хенли”(Henley Royal Regatta), организованной в Лондоне.

Член сборной Азербайджана по академической гребле Диана Димченко стала победительницей престижной “Королевской регаты Хенли”(Henley Royal Regatta), организованной в Лондоне.

Как сообщили Report в Федерации, в турнире спортсменка показала самый высокий результат по олимпийской системе в своей группе среди 20 участниц.

Успешно пройдя квалификационные этапы, Димченко в финальном заплыве стала соперницей польской спортсменки Магдалены Виеличко.

Димченко, преодолевшая дистанцию за 8 минут 58 секунд, стала победительницей соревнований и была удостоена почетного приза.

Отметим, что “Королевская регата Хенли”, проводимая с 1839 года, считается одним из самых престижных соревнований Международной федерации гребли. В турнире, который длится 5 дней, спортсмены по академической гребле соревнуются на дистанции 2112 метров, а не на 2000, как в нынешних стандартах.