Азербайджанская спортсменка стала чемпионом Европы по гребле

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы по прибрежной гребле и пляжному спринту в Гданьске (Польша).
Как сообщает Report, азербайджанская спортсменка Диана Димченко финишировала первой на квалификационном этапе и получила право на участие в финале А.
В финале Димченко также заняла первое место, опередив соперницу из Ирландии Дукарску Монику и финскую спортсменку Карпинен Эван.
Члены Бакинского спортивного клуба гребли на каноэ Мурад Садыгов и Богдан Гладченко боролись в финале А, и заняли 6-е место.